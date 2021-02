Siimann enne EM-valikmänge: eesmärk on võidelda iga sentimeetri eest

Uurali jõe äärses Orenburgis läheb Eesti korvpalli rahvusnaiskond neljapäeval vastamisi alagrupi liidri Venemaaga. Sealses mullis mängivad EM-valiksarja viimased matšid ära C-grupi nelja riigi koondised. Sarnase kogemuse sai Eesti naiskond novembris, kui mängiti Sarajevo mullis.

"Vastu on hästi võetud, kõik meie testid on negatiivsed. Iga päev kontrollitakse temperatuuri, desinfitseeritakse saale, põrandad käiakse ilusasti üle. Midagi eriskummalist ei ole," rääkis ERR-ile koondise peatreener Allan Siimann.

"Bosnias oli see kord natukene teistsugune, aga seal oli saal ja hotell ühes majas. Siin me saame ikkagi uksest välja ja sõidame bussiga hotelli. Minu teada peaks isegi pealtvaatajad olema lubatud, vaatame, palju neid fänne kohale tuleb. Paljud mängivad üle pika aja jälle inimeste ees, eks ka see võib jätta mingisuguse märgi," tõdes peatreener.

Koondise ettevalmistus on pandeemiast tingitud heitliku aja tõttu olnud napp. Esimene ühistreening tehti kolmapäeval Orenburgis. Tagaliini mängijatest ei saanud tiimiga kaasa sõita Anna Gret Asi ja Johanna Teder.

"Võistkonna vorm on iseenesest okei, paljud mängijad tulevad liigadest, kus mängud toimuvad. Siin osad pallurid ei ole saanud kuu aega mängida, osad G4SNoorteliiga tiimi mängijad olid isolatsioonis. Rasketes tingimustes on saadud peaaegu parim variant kokku," sõnas Siimann.

Venemaa naiskonnas, kellele kodus jäädi 30 punktiga alla, on neljapäeval rivistuses ka neli debütanti. "Eesmärk on minna võitlema iga sentimeetri pärast, hakata vastu ja näidata hambaid. Proovida, kuidas siis meie tippude tase on maailma tippude vastu," lisas juhendaja.

Valiksarja lõpetab seni nulli peal püsiv Eesti naiskond Orenburgis laupäeval, kui mängitakse Bosnia ja Hertsegoviinaga.