Hõbedaga leppinud Liinamäe: see närib seest väga palju

"Ma isegi ei eita, et see 0,31 punkti närib seest väga palju. Esimesel päeval tegin ühe eksimuse, mille pärast olin enda peale natukene pahane, aga selles mõttes sai tänaseks hea põhi. Tänase päeva sõiduga olen ma üle pika aja ise väga rahul. Tegin peaaegu kaks väikest eksimust ja ühe piruetti. Oleks selle ühe ringi veel hoidnud, oleks see 0,31 käega pühitud," kommenteeris Liinamäe oma esitust.

Mis on vormitõusu taga? "Treening nagu treening ikka. Eks meil on oma kava, kuidas teeme, ning igaühel on see erinev, aga konkreetselt nende meistrivõistluste jaoks oli olukord keeruline. Võistelda pole saanud, välismaised võistlused on tühistatud ja mõned üksikud, mis on toimunud, sinna pole ka roninud."

Mis on motiveerinud keerulistes oludes harjutama? "See on aeg teha iseendaga rohkem tööd. Võtadki asja teistmoodi ja see hooaeg on nagu on. Võtad viimast sellest millest saad. Mina olen tänu sellele iluuisutamist jälle rohkem nautima hakanud ja tundub, et see toimib."