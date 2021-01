Risto Lillemets sai eelmiselt Saaremaa rekordimehelt sümboolse särgi

1974. aastal tegi Jaan Lember Kadrioru staadionil Saaremaa kümnevõistluse rekordi, kogudes 7718 punkti. Aasta hiljem parandas ta rekordit veel kuue punktiga ja see pidas vastu kuni 2004. aastani. Lember tõdeb, et 47 aastat tagasi tehtud rekord on siiani hästi meeles.

"Eriti see 1500 meetrit, kui terve staadion oli puupüsti rahvast täis, kõik olid püsti ja karjusid: "Jaan, Jaan!" Pärast öeldi, et mida lähemale finišile, seda rohkem hakkasid jalad vastu asfalti vajuma, aga kiirus ei andnud järgi," sõnas Lember.

29 aastat Lemberi nimel püsinud rekordi ületas Madis Kallas 2004. aastal. Paar aastat hiljem viis ta Saaremaa rekordi juba 7972 punktini. Laupäeval tuli aga Kallasel uuele Saaremaa kümnevõistluse rekordiomanikule Risto Lillemetsale sümboolne rekordisärk uue punktisummaga üle anda.

"Sport ongi selleks, et tuleksid uued rekordid, uued arengud. Kuigi jah, 16 aastat sain mina hoida Saaremaa rekordit - see on piisavalt pikk aeg, et uued noored tuleksid peale ja minule väga südamelähedane ala jätkab ka Saaremaa kontekstis arengut," rääkis ERR-ile Kallas.

Kuigi Lillemets on 8133 punktiga eelmiste rekordimeestega võrreldes juba järgmises tuhandes, on vähemalt kolm üksikala, mille rekordid omavahelises võrdluses on veel eelnevate rekordimanike käes. Nimelt on parimad tulemused kettaheites ja kuulitõukes jätkuvalt Jaan Lemberi nimel, kaugushüppe rekord kuulub Madis Kallasele.

"Ma loodan, et ka need kolm ala suudan endal paremaks arendada ja nendest mööda minna. Kettaga võib raskeks minna, sest Jaani 51,86 on päris kõva," sõnas Lillemets.