Nii Manchester City kui Leicester jäävad võtmemängijatest mõneks ajaks ilma

29-aastane Belgia poolkaitsja vigastas end kolmapäeval, kui saadi 2:0 jagu senist hooaega soliidselt mänginud Aston Villast. De Bruyne pidi selle mängu reielihase trauma tõttu pooleli jätma juba tunni möödudes, ees ootab vigastuspaus, mis võib venida kuni kümne kohtumise pikkuseks, vahendab Soccernet.ee.

Lisaks jäi oma liidrist ilma ka Leicester City, kelle ründeässa Jamie Vardyt ootab ees sportlase songa operatsioon. Leicesteri peatreener Brendan Rodgers sõnas, et Vardy on mänginud piiri peal juba paar kuud ning nüüd on tagumine aeg lõikuseks. Tänavu liigas 11 väravat kõmmutanud ründaja vigastuspaus venib "mõne nädala pikkuseks".

