Itaalia olümpiakomitee president on mures: riigi lipp ja hümn võidakse OM-il keelata

Itaalia olümpiakomitee president Giovanni Malago on mures, kuna valitsuse võimaliku sekkumise tõttu on suur oht, et juba eelseisvatel Tokyo olümpiamängudel keelatakse Itaalia lipu ja hümni kasutamine.

Itaalia parlament kiitis 2018. aasta lõpus heaks seaduseelnõu, millega loodi valitsuse kontrollitav organisatsioon erinevate alaliitude rahastamiseks. Uus organisatsioon "Sport e Salute" (sport ja tervis) vähendaks oluliselt Itaalia olümpiakomitee rolli olümpiamängudeks valmistumisel.

Riiklik sekkumine riiklikusse olümpiakomiteesse on olümpiahartaga rangelt keelatud ja see tekitab rahvusvahelises olümpiakomitees (ROK) küsimusi Itaalia olümpiakomitee autonoomias. ROK-i president Thomas Bach hoiatas itaallasi juba septembris. Malago käis olukorra üle arutlemas Itaalia presidenti Giuseppe Contega, et leida lahendust. Tema sõnul peaks ROK võimalike sanktsioonide üle otsustama järgmisel juhatuse koosolekul, mis toimub 27. jaanuaril.

"Oht minna Tokyo olümpiamängudele ilma riigi hümni ja liputa on väga suur," ütles Malago. "Keegi ei taha sanktsioone, need on hirmutavad. Loodame, et need, kellel on au ja võimalus probleemi lahendada, teevad seda. Kõik on võimalikust riskist teadlikud."

Itaalia spordiminister Vincenzo Spadafora vastas ROK-ile mullu novembris, et isegi uue organisatsiooni loomise järel kuulub Itaalia olümpiakomiteele täielik autonoomia. Tõenäoliselt ROK-i see ei rahusta. Bach andis märku, et kui seadust ei muudeta, siis vaadatakse üle ka 2026. aasta taliolümpiamängude korraldusõigus, mis peaksid toimuma Milanos ja Cortinas.

Tokyo olümpiamängud peaksid algama 23. juulil ning Itaalia jaoks on tegemist 28. suurvõistlustega. 2016. aastal Rio de Janeiros pälvis koondis kaheksa kulda, 12 hõbedat ja kaheksa pronksi.