Neymar korraldab Brasiilias 150 külalisega uusaastapeo

Peale seda, kui Prantsusmaa klubi PSG ründaja uusaastapeo detailid avalikustati Rio de Janeiros ilmuvas ajalehes, sattus Neymar suure kriitika kätte. Algselt avaldati info, et peole on kutsutud 500 külalist, kuid korraldajad parandasid ajakirjanikke ning ütlesid, et inimesi on oodata vaid 150.

"Üritus toimub kõiki avalikele asutustele määratud sanitaarnorme järgides," kinnitas Fabrica agentuur. Üritus on privaatne ning kooskõlastatud vajalike ametnikega.