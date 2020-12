PSG kaotas lähirivaalile, Neymar lahkus kanderaamil

Kohtumise ainus värav sündis 35. minutil, mil jala sai valgeks Tino Kadewere. Lyon lõpetas tulise lõpuga mängu kümnekesi, kui üheksandal lisaminutil tegi PSG ründeässa Neymari vastu raske vea Thiago Mendes. Väljakult kanderaamil lahkunud Neymari vigastuse tõsidus pole veel teada.

Prantsusmaal jätkab tabeliliidrina pühapäeval Bordeaux 2:1 alistanud Lille, kel on 14 mängust 29 punkti. Lyon on sama punktisummaga teine, PSG jääb liidritest maha ühe silmaga. Neljandat kohta hoidval Marseille'l on kogunud 27 silma.

Tulemused:

Nice – Rennes 0:1

Brest – Reims 2:1

Lorient – Nimes 3:0

Nantes – Dijon 1:1

Strasbourg – Metz 2:2

Lille – Bordeaux 2:1

Pariisi Saint-Germain – Lyon 0:1