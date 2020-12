Arteta tule all: Arsenal võitleb liigasse püsimajäämise nimel

Arsenal on Inglismaa kõrgliigas võiduta jäänud viimases seitsmes mängus, pärast 1. novembril saadud 1:0 võitu Manchester Unitedi üle on kogutud vaid kaks punkti. Arsenali peatreeneriks on endine Hispaania koondislane Mikel Arteta, kes võttis 2019. aasta detsembris ohjad Unai Emerylt.

Arsenal võõrustab laupäeval linnarivaali Chelseat, kes on tabelis viiendal kohal. Järgmisel nädalal mängib Arsenal Brightoniga ja West Bromiga, meeskondadega, kes asuvad neist tabelis madalamal. Küsimusele, kas järgmine nädal on Arsenali jaoks väljalangemisheitlust silmas pidades tähtsaks, vastas Arteta: "jah, absoluutselt. Järgmised seitse-kaheksa päeva on äärmised tähtsad, et näha, kuidas meil Premier League'is läheb."

"Minu ülesandeks on kaotused ümber pöörata. Oleme ennast alt vedanud ja meie ise oleme need, kes peavad seda muutma," jätkas Arteta.

"Tiimi koos hoidmine võtab praegu väga palju energiat - see, et nad oleks meeskond, mitte grupp individuaalseid mängijaid. Neid peab suunama positiivsusele, et nad ei hakkaks kehval ajal süüdistama väliseid faktoreid ega indiviide. Sellisel ajal oleks nad kõige parem n-ö majast välja saada, grupp kokku koguda, veidikeseks keskkonda muuta, aga praegu ei ole see võimalik," vihjas Arteta koroonakriisi mõjudele.

Teisipäeval kaotas Arsenal 1:4 Manchester Cityle ja langes liigakarikas konkurentsist. Kehv päev oli Londoni klubi väravasuul seisnud Islandi puurivahil Alex Runarssonil. "Me oleme väga suures hädas," sõnas Arteta siis. "Peame olukorra ümber pöörama, selles ei ole küsimustki. See oli järjekordne valus moment, aga meie meeskonnas on palju võitlejaid."

Arsenali kehv vorm on äratanud hulgaliselt kriitikuid, kes nõuavad Arteta tagasiastumist ning Suurbritannia kollane meedia kirjutab, et kui see juhtub, võiks hispaanlase asendajaks olla äsja Pariisi Saint-Germainist lahkunud Thomas Tuchel.