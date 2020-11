Politsei korraldas Maradonat ravinud kliiniku ja arsti juures läbiotsimise

Argentina politsei otsis pühapäeval läbi doktor Leopoldo Luque erakliiniku ja kodu, et tuua selgust neli päeva tagasi siitilmast lahkunud Diego Maradona surma kohta.

Sealse jalgpalli ebajumal viibis doktor Luque kliinikus ravil, kuid kirjutati välja ja ta suri eelmisel nädala kolmapäeval südamerabanduse tagajärjel, vahendab BBC.

Novembris eemaldati Maradona ajust tromb ja viimasel ajal üritati ravida ka tema alkoholisõltuvust.

Pühapäeval otsisid umbes 30 politseinikku läbi doktor Luque kodu ja veel umbes 20 politseinikku riigi pealinnas Buenos Aireses asuva erakliiniku. Läbiotsimiste käigus uuritakse arvutite ja mobiiltelefonide sisu ning erinevaid meditsiinilisi pabereid.

Maradona surma järel on üles kerkinud kahtlusi, mille kohaselt ei täidetud tema haiglast väljakirjutamise järel koduse taastumisega seotud reegleid. Näiteks puudusid eksjalgpalluri juurest 24-tunnine arstlik järelvalve ja kiirabi koos elustamisaparaadiga.

Doktor Luquele pole süüdistust esitatud ja arst ise pole oma sõnul valesti käitunud. Laupäeval antud pressikonverentsil oli ta pisarates ja lausus, et tegi sõbra päästmiseks kõik mis võimalik. Tema sõnul oli Maradona viimasel ajal väga kurb.

"Kas tahate teada, mille eest ma vastutan? Et teda armastasin, et tema eest hoolitsesin, et tema elu pikendasin ja lõpupoole paremaks muutsin," ütles ta ajakirjanikele.

Luque sõnul polnud otsus Maradona koduse ravi kohta tema vastutada. "Ta pidanuks minema taastusravikliinikusse. Ta ei tahtnud," lausus doktor Luque, kelle sõnul oli endist vutitähte võimatu suunata.

Ta lisas, et ei tea, miks puudusid Maradona juurest elustamisaparaat ja kes oli vastutav selle eest, et Maradona maja juures ei viibinud kiirabi. "Diego oli väga kurb, tahtis olla üksi, aga mitte seepärast, et ta ei armastanud oma tütreid, oma perekonda ja lähedasi," lisas doktor Luque.