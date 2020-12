Bundesliga sai uue noorima väravalööja

Eelmise kuu lõpus, päev pärast 16-aastaseks saamist aegade noorimaks Bundesliga mängijaks saanud Moukoko võttis värskeima rekordi Leverkuseni Bayeri ründajalt Florian Wirtzilt, kes oli värava löönud 17 aasta ja 34 päeva vanuselt.

Soovitud tulemust noore mängumehe tabamus Dortmundile ei toonud, sest võõrsil vannuti Berliini Unionile alla 1:2. Võõrustajad läksid 57. minutil Taiwo Awoniyi väravast juhtima, misjärel viigistas Youssoufa Moukoko seisu. Unioni võiduvärava lõi 78. minutil Marvin Friedrich.

Dortmundi Borussia on viimasest viiest liigamängust võitnud vaid ühe. Viigistatud on samuti korra, kaotatud on kolm kohtumist. Liigatabelis hoitakse 22 punktiga neljandat kohta, Berliini Union on 21 silmaga viies.