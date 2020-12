Robbeni tagasitulek lükkub uude aastasse

Karjääri jooksul nii PSV-s, Chelseas, Madridi Realis kui Müncheni Bayernis mänginud Robben lõpetas 2018/19 hooaja järel sportlaskarjääri, kuid naasis tänavu juunis kasvatajaklubisse Groningen.

Paraku on pikalt reieprobleemide küüsis vaevelnud Robbenit segamas säärevigastus ja nõnda sai ta Groningeni eest hooaja avamängus väljakul käia vaid 44 minutit.

"Asi ei liigu nii nagu sooviksin," rääkis ta laupäeval klubi kodulehele. "Oleme viimastel kuudel palju vaeva näinud, aga kahjuks pole tulemusi ette näidata. Üritan allesjäänud aastat taastumiseks kasutada ja tahaksin väga uuel aastal taas meeskonnaga väljakule joosta. Kas see ka õnnestub, ei oska veel öelda. Kuigi minu isiklik olukord on valmistanud pettumust, olen õnnelik, et meeskonnal läheb hästi."

Groningen on Eredivisies kümne vooruga kogunud 17 punkti, mis asetab nad tabelis kaheksandale kohale.