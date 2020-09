Profijalgpalli naasnud Robben sai juba avamängus vigastada

Groningen jäi Hollandi kõrgliiga avamängus koduväljakul 1:3 alla PSV Eindhovenile. 36-aastane Robben sai 29. minutil vigastada ega olnud enam võimeline jätkama.

"See oli kõige hullem stsenaarium, mida võinuksin ette kujutada," tõdes Robben esmaspäeval ajalehele De Volkskrant antud intervjuus.

Robben vigastas reielihast, lähipäevil peaks ta teada saama, kui tõsine vigastus on. "See juhtus ja sinna pole midagi parata. Aga see ei tähenda, et peaksin nurka peitu pugema, pigem peaksin säilitama positiivse suhtumise. Nii lihtsalt minust lahti ei saa," lubas Robben, kellel on karjääri jooksul palju erinevaid vigastusi olnud.

Arjen Robben on esindanud karjääri jooksul PSV Eindhovenit, Londoni Chelseat, Madridi Reali ja Müncheni Bayernit ning võitnud 12 liigatiitlit. Hollandi koondise eest lõi ta 96 mänguga 37 väravat. Pärast kaheksandat meistritiitlit Bayerniga teatas ta 2019. aastal, et lõpetab karjääri, kuid tänavu juunis avaldas ta, et otsustas siiski jätkata ja liitus klubiga, kus ta 2000. aastal tegi enda profidebüüdi.