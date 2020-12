Üle mitme kuu fännide ees mänginud Arsenal oli Euroopa liigas võidukas

Jalgpalli Euroopa liigas oli Arsenal koduväljakul 4:1 parem Viini Rapidist. Mänguõhtu tegi eriliseks aga see, et esimest korda üle mitme kuu lubati Inglismaal fännid tribüünidele.

Viimati pääsesid Arsenali fännid koduväljakul tribüünidele 271 päeva tagasi ehk 7. märtsil, kui Arsenal alistas West Ham Unitedi. 2. detsembril lõppes Inglismaal koroonaviirusest tingitud teine üleriigiline karantiin ja ühe leevendusena lubatakse nüüd ka fännid tribüünidele, Arsenalile sai kaasa elada 2000 pealtvaatajat.

"Olen üliõnnelik, et nad on tagasi," rõõmustas Arsenali peatreener Mikel Arteta. "Nende panus aitas meid. Kuigi neid oli ainult 2000, kõlas, nagu olnuks neid kõvasti rohkem. Fännid olid väga toetajad ning kõik mängijad tundsid nende tuge."

Alexandre Lacazette viis Arsenali juba kümnendal minutil juhtima, kaheksa minutit hiljem lõi Pablo Mari seisuks 2:0 ning enne poolajapausile minekut viis Edward Nketiah võõrustajad 3:0 juhtima. Teise poolaja alguses lõi Koya Kitagawa ühe tagasi, kuid enamaks Rapid võimeline polnud ja lõppseisu 4:1 vormistas Emile Smith-Rowe.

Arsenal jätkab B-grupis täisedu viie võidu ja 15 punktiga, teisel kohal on üheksa punktiga Molde, kes neljapäeva õhtul alistas kodus 3:1 Dundalki. Rapid on kuue punktiga kolmas, kõik matšid kaotanud Dundalkil on punktiarve avamata.

Euroopa liiga õhtused tulemused:

Arsenal – Viini Rapid 4:1 (3:0)

AS Roma – Young Boys 3:1 (1:1)

AZ Alkmaar – Napoli 1:1 (0:1)

Benfica – Poznani Lech 4:0 (1:0)

CFR Cluj – Sofia CSKA 0:0 (0:0)

Granada – PSV 0:1 (0:1)

Molde – Dundalk 3:1 (2:0)

Nice – Leverkuseni Bayer 2:3 (1:2)

Omonia – PAOK 2:1 (1:1)

Rangers – St. Liege 3:2 (2:2)

Real Sociedad – Rijeka 2:2 (0:1)

Praha Slavia – Hapoel 3:0 (2:0)