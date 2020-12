Keeruline majanduslik olukord sunnib Barcelonat palgamakseid edasi lükkama

"Jaanuaris ei saa me mängijatele palka maksta," tunnistas Tusquets Kataloonia raadiojaamale RAC1. "Mängijatele laekub kaks palgamakset, üks jaanuaris ja teine juulis. Oleme jaanuari maksed, nii palga kui boonuste eest teenitud lisatasud, edasi lükanud."

Tusquets ei täpsustanud, millal jaanuari planeeritud maksed mängijatele laekuda võiks, kuid sõnas, et rasket finantsolukorda parandaks fännide lubamine Camp Nou staadionile.

"Mängijatega saavutatud kokkulepe lubab meil hooaja lõpuni mängida - see hooaeg on päästetud," rääkis katalaan. "Majanduslik olukord on murettekitav. See on väga halb, aga meil on lootust. Kui staadion taas avatakse, teenime ilma midagi tegemata 220 miljonit eurot, mis kasvab tänu sponsoritele 320 miljonile. Samal ajal peame jätkama raha kulutamist. See on kohutav olukord, aga kui staadion taas avatakse, hakkame raha tagasi teenima."