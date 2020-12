Vabasukelduja Kaspar Eevald käis ühe hingetõmbega 101 meetri sügavusel

"See on olnud üks tõeliselt vägev seiklus ja muidugi on see kirjeldamatult hea tunne, kui mitme aasta tööd kroonib selline märgilise tähtsusega tulemus," oli Eevald õnnelik ning lisas, et rekordikatse oli hoolimata headest ilmastikutingimustest oodatust palju raskem. "Kuigi treeningud kinnitasid, et olen selle sügavuse ametlikuks alistamiseks igati valmis, siis rekordit tegema minnes oli närv ikka korralikult sees ja sooritus osutus just vaimselt palju raskemaks."

Egiptuses Sharm el Sheikis 1. detsembril kell 13.03 fikseeritud rekordipüstitus kestis kokku kaks minutit ja 41 sekundit. Rekordi fikseeris kaks ametlikku kohtunikku.

Eevaldi tugimeeskonnas oli kokku kümmekond inimest, nende hulgas tema itaallasest treener, täisvarustuses arst ja kaks turvasukeldujat. Eri sügavusel aitasid rekordisooritust jäädvustada ka kolm allveefotograafi.

"Olen väga tänulik kogu tiimile – nende toetus oli superprofessionaalne ja kogu katse turvalisus maksimaalselt hästi tagatud," rõhutas Eevald taustajõudude olulisust omajagu ohtliku spordiala harrastamisel.