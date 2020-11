Jäähokiliidu president: kahju, et jäi teadmata, palju on Eesti ja Läti vahe

"Selleks, et hoida teiste mängijate tervist ja olla kindlad, et siit kusagilt midagi levima ei lähe, tegime kiire direktoraadi koosoleku ja otsustasime, et turvalisem on see mäng täna ära jätta. Väga raske südamega. Väga oleks tahtnud seda ägedat hokimängu näha, aga praegusel ajal on vaja tervis esikohale seada," ütles Eesti jäähokiliidu president Rauno Parras intervjuus ERR-ile.

Nii Eesti meister Tartu Välk 494 kui ka Riia Mogo võitsid Kaunase meeskonda, millega mõlemad tagasid pääsu finaalturniirile detsembris. Balti hokiliiga direktoraadi otsustada jääb nüüd, kas ärajäänud mäng peetakse järgi või mitte.

"Meie eesmärk on ühelt poolt proovida ja saada aru, kas selline hokituru kasvatamine, liita need kolm riiki Eesti, Läti, Leedu ühtseks hokituruks, et kas see on mõistlik ja teiseks on vaja aru saada, kui kaugel üksteisest oleme. See, et lätlased on meist mõlemast ees, on teada. Aga kahjuks jäigi täna teada saamata, kui palju on meie vahe, mida peavad Eesti klubid tegema ja meie hokijuhtidena selleks, et jõuda hokiliselt ja klubiliselt lätlastele lähemale. Ja püüda sellist ühtset liigat ka käima lükata," jätkas Parras.

Reedel toimunud esimeses mängus alistas Tartu Välk 494 kodusel turniiril Kaunase hokiklubi tulemusega 10:4. Laupäeval sai Riia hokiklubi Mogo Kaunasest jagu tulemusega 7:2.