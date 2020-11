Tartu Välk 494 alustas Balti jäähokiliigat võidukalt

Esmakordselt peetav Balti hokiliiga toob kuni pühapäevani kahel alagrupiturniiril Eestis ja Leedus jääle kuus jäähokiklubi, igast Balti riigist kaks. Valitsev Eesti meister Tartu Välk 494 võõrustab ühte turniiri kodusel Astri Arenal ja esimeses mängus alistati suurelt 10:4 mullune Leedu meistrivõistluste hõbe Kaunase hokiklubi. Võrdlemisi jõulises mängus realiseeris Tartu kodujääl võimalusi suurepäraselt ja võidule pandi alus 4:1 võidetud avakolmandikul. Neli Tartu klubi mängijat said enda nimele kaks väravat.

"Peaaegu kõiki alguse ülekaalusid õnnestus hästi ära realiseerida. Ka viis-viie vastu saime hakkama. See tunne juba, et tuled teise riigi parima võistkonna vastu mängima annab erilise tunde. Kindlasti valmistusime ka rohkem ja lõpuks, kui see hetk on käes, siis see on eriline," rääkis Tartu Välk 494 ründaja Harri Koll intervjuus ERR-ile.

Laupäeval kohtuvad Tartus omavahel Riia hokiklubi Mogo ja Kaunase meeskond. Tartu 494 mängib lätlastega pühapäeval kell 16.