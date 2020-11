Ermits: soojendusel tundsin, et jalgades pole vurtsu

Etapivõidu võttis mõlemad tiirud puhaste paberitega läbinud norralane Johannes Thingnes Bö, eestlastest oli parim Rene Zahkna, kes sai 64. koha. Zahkna läbis esimese tiiru eksimusteta, kuid püstitiirus jäi üles kaks märki. Kaotust võitjale kogunes Zahknal 3.20,5.

Kalev Ermits alustas võistlust kolme möödalasuga, teise tiiru läbis ta puhaste paberitega ja sai 67. koha, kaotades Böle 3.24,2. Raido Ränkel eksis esimeses tiirus korra, püstitiirus jäi aga üles neli märki ja Ränkel sai 91. koha, kaotades võitjale 4.37,9.

"Muutus oli see, et eilne sõit oli väga-väga kohutav. Täna nii palju parem ka ei olnud, see eilne lõi natuke masti maha aga teadsin, et samamoodi hoidma ei lähe, lähen algusest peale võitlema, võtsin selle riski," rääkis Zahkna, võrreldes enda enesetunnet laupäevasega. "Sain selle piiri teada, kaua selliselt ära kestan enne ärakukkumist. Kuidagi siin Kontiolahtis jalgades ei ole värskust."

"Sain harjuda natuke kiirema sõiduga, küll ainult pool distantsi, siis tuli suur kukkumine," lisas Zahkna. "Sõit oli parem, aga ei olnud hea."

Ermits tõdes, et sai juba enne võistlust aru, et midagi väga head tulemas ei ole. "Täna soojendust tehes tundsin, et jalad olid natuke tühjad, õiget vurtsu jalgades ei olnud. Paraku tuli rajal sama tõdeda – sõidupoolelt selgelt lati alt läbiminek," nentis Ermits. "Sain teada seda, et eelkõige sõiduvorm on praegu kõvematega võrreldes selgelt lahjem. Sõidus oleme natuke liiga palju maas. Muidugi varu on, aga päris nii kõvaks ilmselt lähinädalat ei saa. Laskmise osas tunnen end pigem kontrolli all. Pean analüüsima, mis täna lamades oli."

"Iga hooaja lõpus ikka loodad, et suvel teed seda ja seda ja läheb jälle paremaks, eks ta on väike karm reaalsus, et tegelikult pole mingit erilisemat hüpet suutnud jälle ära teha. Aga ei ole midagi, tuleb sellega leppida ja võistlusi on veel ees. Usun küll, et vähemalt mingil määral suudame paremaks minna," lisas ta. "Minul praegu veel masti maha ei võta, vara veel. Ma arvan, et lähtepositsioon on küllaltki okei, siit saab veel midagi paremat tulla."