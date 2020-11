Tunjovi klubi pääses Itaalia karikasarjas edasi

Mõlemad väravad sündisid teisel poolajal, kui 62. minutil realiseeris penalti Alberto Paloschi ning 75. minutil sahistas Enrico Brignola. 19-aastane Tunjov oli küll SPAL-i pingil, kuid mängu ei pääsenud. Tunjov on tänavusel hooajal teeninud mänguaega ainult korra, kui oli karikasarjas kolmandas ringis Crotone vastu algkoosseisus, aga vahetati pärast avapoolaega välja, vahendab Soccernet.ee.

Tunjovi koduklubi kohtub Itaalia karikasarja kaheksandikfinaalis Itaalia kõrgliigaklubi (Serie A) Sassuologa, kes, muide, hoiab tabelis Milani järel teist positsiooni. Seejuures ei ole Sassuolo sel hooajal kordagi kaotanud, sest kaheksa mänguga on teenitud viis võitu ja kolm viiki. Sassuolole on Itaalia kõrgliigas löödud ainult üheksa väravat, mis on liiga kolmas näitaja.

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.