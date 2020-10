44-aastane Norra sõudelegend jätkab karjääriga Tokyo olümpiamängudeni

"Tahan oma karjääri stiilselt lõpetada," ütles 44-aastane Tufte NRK-le, kes andis märtsikuus mõista, et loobub suurvõistlusest, kui Tokyo olümpiamängud edasi lükatakse. "Mind motiveerivad igasugused imelikud asjad, kuid mul on ka vastutus ja mitte ainult iseenda ees," jätkas Tufte.

"27 aasta jooksul hakkasin esimest korda nägema end tippspordist eemal, kuigi ka varem olid mõtted loobumisest päevakorras," ütles Tufte. "Ma olen alati öelnud, et minu abikaasa Aina teeb minu eest otsuseid, sestap lasin tal ka enda jätkamise plaanid avalikkuse ette tuua."

Kuigi Aina tunnistas, et väga tore oli oma abikaasat üle mitmete aastate nii palju kodus näha, siis toetab ta tippsõudja plaani OM-ini jätkata. "Ma pean ootama nüüd järgmise aasta augistini, et siis pensionile läinud sportlasega taas koos aega veeta," ütles Aina.

Tufte on karjääri jooksul osalenud kuutel olümpiamängudel ning Tokyos on tal plaan võistelda Norra koondise kahepaadis. "Olen Olafit näinud seitse aastat ja võin kinnitada, et ta on praegu samas heas vormis kui eelmise olümpiatsükli ajal," kinnitas koondise treener Johan Flodin.