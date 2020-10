Indrek Verro selgitas "Spordipühapäevas" terminit mental coaching

Üldiselt sõnastades seisneb kogu küsimus sportlaste vaimses ettevalmistamises. Juhan Kilumets palus Vikerraadio saates "Spordipühapäev" appi asja selgitamiseks Indrek Verro, kes on näiteks Eesti rannavõrkpallipaari Kusti Nõlvaku ja Mart Tiisaare treener, aga ka mental coaching'u praktik.

"Ma olen treenerina tegutsenud 16 hooaega. Ma alustasin täiesti tavalisi õpinguid ülikoolis ja selle kõrvalt tegelesin treeneriametiga. Sealt edasi liikusin jõusaali poole ja sealt edasi üldfüüsilise peale. Ma panin tähele sellist asja, et ma treenisin kogu aeg sportlaste füüsilist keha ning isegi kui nende füüsiline vorm oli jube hea, siis võistlustel nad millegi pärast ikka põrusid. See viis mind küsimusteni, et äkki siin mängib midagi muud rolli ja nii ma jõudsin lahenduseni," rääkis Verro. "Lisaks füüsilisele tasandile on meil ka mentaalsus, mõtted, mis segavad spordi juures päris palju. Kui sa lähed starti ja tuhat inimest vaatavad pealt, siis tuleb igasuguseid mõtteid pähe. Lisaks mõtetele avastasin veel, et ka emotsioonid mängivad rolli. Tavaliselt tehakse see viga, et mõtted ja emotsioonid pannakse ühte patta. Mõte on hästi neutraalne, aga kui sportlane läheb võistlustele, siis põhiline, mis tekib, on emotsioon. Ja selle tagajärjel käivituvad erinevad mõtted. Vahel on emotsioonid positiivsed ja vahel negatiivsed. Ühesõnaga sellega asi ei piirdunud. Mu küsimused viisid mind veel sügavamale, et kust need mõtted ja emotsioonid siis tekivad ja sealt arenes asi veel edasi. Vaimus peituvad mentaalsus ja emotsionaalsus, mis meid väga tihti juhivad."

Mental coach viitab otseselt mentaalsuse treenimisele. Üldiselt nad proovivad paika saada inimese mõttemaailma. Kaotada ära sealt sellised mõtted, mis teda kahjustavad. Ja paigutada sinna asemele mõtteid, mis aitaks kaasa. Spordipsühholoog läheb kogu selles teemas natuke rohkem süvitsi ja proovib hallata suuremat mahtu. Oluline asi on teadvustada, et mentaalsus ja vaimsus on erinevad asjad. Praktikas, kui need enda sees üles leida, siis need on kaks täiesti erinevat asja," selgitas Verro mental coach'i ja spordipsühholoogi erinevust.

"Mental coaching läheb järjest populaarsemaks. Ma siit ja sealt kuulen kogu aeg, kuidas keegi kedagi abistab nii- ja naamoodi. Mental coaching on ka tavainimeste seas olemas, kus on samad probleemid. Neil on samuti segavad mõtted peas ja segavad emotsioonid. Mõtted ja emotsioonid on natuke abstraktsed asjad, mis võib tekitada natuke tabu tunde. Mul on hea meel, et järjest rohkem räägitakse sellest, samas, mida rohkem sellest räägitakse, seda rohkem ta tekitab segadust," tunnistas Verro.

