Kanter: meil on olümpiamänge vaja ja loodan, et need toimuvad

Eesti Olümpiakomitee sportlaskomisjoni esimees Gerd Kanter loodab, et Tokyos 2021. aastal olümpiamängud siiski toimuvad, sest enamik spordirahastusest on ülesehitatud suurvõistlust silmas pidades.

"Kogu erinevatest Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) allikatest tuleneva informatsiooni põhjal julgeks väita, et kui mingit tohutut kannapööret ei tule, siis igal juhul need mängud toimuvad. Küsimus on praegu lihtsalt, millisel kujul? Hetkel töötatakse väga aktiivselt selle nimel, et kogu testimissüsteem muutuks hästi lühiajaliseks ehk teste ollakse võimelised tegema ja vastuseid saama kusagil 30-45 minutiga," rääkis Kanter intervjuus ERR-ile.

"Muidugi ei julge praegu öelda, kas publik tuleb sellises mahus nagu oleme harjunud, aga ma arvan, et kogu maailma sport vajab mänge, sest enamik spordirahastust on ülesehitatud ikkagi nendele rahadele, mis kogutakse läbi olümpiamängude organiseerimise," jätkas Kanter. "Kui need sealt ära võtta, siis väga paljud spordialad ei saa hakkama. Ma arvan, et meil on neid mänge vaja ja ma loodan, et need toimuvad."

"Paljudel aladel on kvalifikatsiooniturniirid poole peal ja ega me ei tea, millal saab kõike sellises mahus jätkata. Igal juhul võib olla nii, et kõik ole kindlasti rahul kvalifikatsiooniturniiride toimumiste erinevate aspektidega, aga ma loodan, et sport ei jää seisma ja läheme võiduka lõpuni," lisas Kanter.