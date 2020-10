Märten Kuusk: oleksin pidanud vaatama, kus väravavaht on

"Valus eksimus oli. Sain palli, lihasmälus oli liigutus sees - tahtsin väravavahile sööta. Viimasel hetkel nägin, et ta oli värava kõrval... oleks pidanud vaatama, kus väravavaht on," lausus Kuusk ERR-ile.

"Liiga lihtne eksimus. Kogu austus meeskonnale, et mind välja tassisid. Tulime mängu tagasi, [Rauno] Sappinen tegi väga hea mängu. Tegime 3:1... lõpuks jäi ikkagi pettumus sisse. Oli kolme punkti mäng."

Kuuse sõnul oli rahmeldamist omajagu. "Tööd oli kindlasti palju ja meeskond näitas sisu, iseloomu. Kahjuks mitte päris lõpuni. Liiga kergelt tulid need. Kahjuks läks nii, aga vähemalt saime punkti kätte."

Keskkaitsja sõnul on koondisemängijate omavaheline koostöö paranenud. "Täna oli väga hästi tunda, et klapp ja üksteisemõistmine on palju paremaks läinud. Nii kaitses, rünnakul, üleminekutel - arvan, et selles olemegi juurde pannud."