Giroud möödus enda 100. koondisemängus Platinist

Giroud'st sai kaheksas mees, kes on Prantsusmaa koondist vähemalt 100 mängus esindanud. Temast eespool on Lilian Thuram 142, Thierry Henry 123, Marcel Desailly ja Hugo Lloris 116, Zinedine Zidane 108, Patrick Vieira 107 ja Didier Deschamps 103 koondisemänguga.

Väravalööjate edetabelit troonib Henry 51 tabamusega, Giroud oli varem 40 väravaga kolmas, aga kaks väravat Ukraina vastu kergitasid ta 42 tabamusega teiseks. Seni oli 41 väravaga teisel kohal endine Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) president, 1984. aastal Prantsusmaa Euroopa meistriks aidanud Michel Platini.

"Olen väga uhke, see on suur au," ütles Giroud Platinist möödumise kohta. "Olen väga õnnelik, et see juhtus mu 100. koondisemängus."

"Mul on hea meel, et sain sellega hakkama [Ukraina koondise peatreeneri Andri] Ševtšenko silme all, kuna ta oli üks mu lemmikjalgpallureist, võib-olla isegi kõige lemmikum," avaldas Giroud, et fännas noorena 2004. aasta Ballon d'Ori võitjat.

Kui Giroud'lt küsiti, kas ta plaanib nüüd Henry rekordi – 51 väravat – sihikule võtta, vastas ta: "Mingit piiri pole. Eks paistab, kas löön 46 või 47 väravat."

Lisaks Giroud'le tegid Prantsusmaa eest skoori Eduardo Camavinga, Corentin Tolisso, Kylian Mbappe ja Antoine Griezmann ning Vitali Mõkolenko sai kirja omavärava. Ukraina auvärava lõi 53. minutil Viktor Tsigankov.

Saksamaa mängis Kölnis Türgiga 3:3 viiki. Mõlemal meeskonnal olid mitmed põhimehed puudu.

Esimese poolaja lõpus viis Julian Draxler sakslased juhtima, aga teise poolaja alguses viigistas Ozan Tufan seisu. 58. minutil asus Saksamaa koondisedebüüdi teinud Florian Neuhausi väravast taas juhtima, aga Türgi seadis peatselt taas viigi jalule, kui 67. minutil skooris Efecan Karaca.

81. minutil viis Gian-Luca Waldschmidt Saksamaa 3:2 ette, aga Türgi jõudis taas viigini, kui 90. minutil skooris Kenan Karaman.

"Jälle ei õnnestunud meil edu hoida," pahandas Saksamaa kapten Draxler, viidates septembrikuistele mängudele, kui Saksamaa läks ka Hispaania ja Šveitsi vastu juhtima, aga pidi lõpuks viigiga leppima. "Peame domineerivamad olema. See on selles suhtes suur pettumus, et kokkuvõttes on võit kõige tähtsam ja seda meil teha ei õnnestunud."

Itaalia oli kindlalt 6:0 parem Moldovast, Portugal ja Hispaania aga mängisid väravateta viiki. Portugalil oli mitu head võimalust – teise poolaja alguses tabas Cristiano Ronaldo latti, siis sai samaga hakkama ka Renato Sanches, kes hakkas juba väravat tähistama, kuid nägi siis, et pall põrkas latist maha niimoodi, et ei ületanud väravajoont. Veel oli Portugalil võimalus, kui Ruben Semedo andis nurgalöögi tagumise väravaposti juurde Joao Felixile, kes ei suutnud palli väravasse lüüa.

Frank de Boer tegi debüüdi Hollandi koondise peatreenerina, enda esimeses mängus tuli vastu võtta 0:1 kaotus Mehhikolt. Külalismeeskonnal oli mitmeid võimalusi, lõpuks tõi võidu Raul Jimenez, kes realiseeris 60. minutil penalti.

Sõprusmängude tulemused:

Küpros - Tšehhi 1:2

Taani - Fääti saared 4:0

Malta - Gibraltar 2:0

Montenegro - Läti 1:1

Luksemburg - Liechtenstein 1:2

Austria - Kreeka 2:1

Andorra - Roheneemesaared 1:2

Saksamaa - Türgi 3:3

Itaalia - Moldova 6:0

Holland - Mehhiko 0:1

Poola - Soome 5:1

Portugal - Hispaania 0:0

Sloveenia - San Marino 4:0

Šveits - Horvaatia 1:2

Prantsusmaa - Ukraina 7:1