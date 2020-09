U-21 koondist ootavad ees valikmängud Venemaa ja Serbiaga

U-21 koondis sai septembrikuises aknas juurde ühe punkti, kuid pärast Pärnus saadud kaotust Poolale viigistati võõrsil 1:1 Lätiga. Läti üle on Eestil ette näidata ka kodune 2:1 võit, mis jätab lõunanaabrid alagrupis Eesti seljataha. Venemaa on alagrupi liider kaheksast mängust teenitud 17 punktiga. Mängu vähem pidanud Poola jääb neist hetkel maha ühe punktiga. Grupi keskmikeks on Bulgaaria seitsmest mängust teenitud 11 punktiga ja Serbia kaheksast mängust kirja saadud kaheksa punktiga. Eestil ja Lätil on seitsmest mängust kirjas neli punkti.

U-21 koondise peatreener Igor Prins kutsus laagrisse 23 mängijat. Vigastuse tõttu jääb kohtumistest eemale keskkaitsja Marko Lipp, U21 koondise vanuseklassist pääses A-koondisesse seitse mängijat ning samuti ei liitu meeskonnaga äsja Veliko Tarnovo Etariga käed löönud Mark Edur.

Venemaa – Eesti kohtumine peetakse Himki Arenal 9. oktoobril kell 18.00. Eesti – Serbia matš leiab aset 13. oktoobril kell 16.00 Jurmala Sloka staadionil.

Eesti U-21 koondis mängudeks Venemaa ja Serbia vastu:

Väravavahid

Karl-Romet Nõmm (04.01.1998) – Viljandi JK Tulevik

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – JK Tallinna Kalev

Kristen Lapa (11.02.2000) – Tallinna FC Flora

Kaitsjad

Kristjan Pelt (12.07.2001) – Paide Linnameeskond

Mairo Miil (15.02.2000) – FC Kuressaare

Rasmus Saar (02.03.2000) – FC Kuressaare

Martin Käos (18.06.1998) – JK Narva Trans

Magnus Villota (11.02.1998) – Pärnu JK Vaprus

Daaniel Maanas (05.01.2000) – Tartu JK Tammeka

Markkus Seppik (16.04.2001) – Tallinna FC Flora

Alex Roosalu (04.05.1999) – Viljandi JK Tulevik

Poolkaitsjad ja ründajad

Karl Rudolf Õigus (05.11.1998) – Tallinna FCI Levadia

Kaarel Usta (03.11.1999) – Nõmme Kalju FC

Raimond Eino (15.02.2000) – FC Nõmme United

Mattias Männilaan (08.09.2001) – FC Kuressaare (laenul FC Florast)

Joonas Soomre (17.05.2000) – FC Kuressaare

Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora

Henri Välja (04.11.2001) – Tallinna FC Flora

Sten Reinkort (29.04.1998) – Tartu JK Tammeka

Artur Uljanov (25.03.1999) – Tartu JK Tammeka

Mihkel Järviste (28.05.2000) – Tartu JK Tammeka

Kristjan Kask (05.07.1999) – Viljandi JK Tulevik

Martin Pärn (27.11.1998) – Vändra JK Vaprus