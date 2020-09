Rohkem kui 11 000 koolinoort osaleb heategevuslikul teatejooksul

Kell 13 avas Pärnu Rannastaadionil teatejooksu Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid koos Pärnu linnapea Romek Kosenkraniusega. Kell 13.50 algas teatejooks Tallinnas Kadrioru staadionil Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avasõnadega.

"Teatejooks on kohal igas Eesti maakonnas. Tõime noored koolimajadest välja värske õhu kätte liikuma, mis on praegu tervise seisukohast kõige õigem valik. Õnnestumisele aitasid kaasa kohalikud spordikoordinaatorid," ütles teatejooksu eestvedaja Erik Pallase.

"Teatejooksuga läbitakse kokku 22 000 kilomeetrit ehk sama palju kui pikk on Hiina müür. Nii pikk distants jookstakse teatejooksul ära igal juhul, sest osavõtjaid on kokku üle 11 000 ja igaüks neist jookseb vähemalt 200 meetrit. Osa võtavad 5.–9. klasside õpilased - olen kindel, et nad liiguvad täna palju rohkem ja suudaksid kerge vaevaga koos ka maakerale tiiru peale teha," ütles Erik Pallase.

Teatejooksu heategevuslik aktsioon kutsub inimesi üles annetama Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskusesse rajatava mängulise terviseraja loomise toetuseks. Sellest tuleb Eesti esimene patsientidele suunatud terviserada haiglas.

"Uuringud kinnitavad, et keskkonnal on taastumise protsessis täita oluline roll. Haigla võib olla ilus ja mugav, aga sageli mitte piisavalt innustav. Laste jaoks põnevate atraktsioonidega rikastatud keskkond soosib aktiivset tegevust ka erinevate teraapiate vahel ja aitab sellega kaasa laste arenemisele ja paranemisele," selgitas Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse juht Kadri Englas.

"Plaanikohaselt pannakse erinevate ülesannete lahendamist nõudev visuaalselt atraktiivne ja värviküllane terviserada püsti Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse kõigi korruste koridoridesse ja avalikesse ruumidesse. Rajal on mitmekülgsed ülesanded, mis ärgitavad liikuma, mõtlema, nuputama ning käelist tegevust arendama. Laste jaoks on see mäng ja tore vaba aja tegevus, aga selle taust on tõenduspõhine – korralik terviserada aitab kaasa laste arenemisele ja paranemisele," lisas Englas.

Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse mängulise terviseraja loomist toetada, helistades heategevusnumbril 900 7777 (ühe kõne hind on seitse eurot) või tehes ülekande HNRK Toetusfond SA kontole SEB pangas EE 451010220268957228 märksõnaga Teatejooks. Rohkem infot siit.

Teatejooksude toimumisajad 23. septembril üle Eesti (kellaajalises järjekorras):

Kell 10 Aruküla staadion, avab Aruküla Põhikooli direktor Avo Möls, soojenduse teevad Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa ja spordinädala patroon ettevõtja Kristel Kruustük

Kell 10 Haapsalu staadion, avab Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse juht Kadri Englas, soojenduse teevad Haapsalu JJ-Sreet noored

Kell 11 Narva-Jõesuu Hele park, avab Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin

Kell 11 Tabasalu Ühisgümnaasiumi staadion, avab Allar Levandi, soojenduse teevad 6. klassi õpilased koos õpetajaga

Kell 12 Kohtla-Järvel Järve Kooli staadion, avab Kohtla-Järve Järve Kooli direktor Anne Endjärv

Kell 12 Kärdla staadion, avab Hiiumaa vallavanem Reili Rand

Kell 12 Toila Oru park, avab Teatejooksu eestvedaja Maarika Raja

Kell 12 Paide tehisjärve ääres, avab Paide linnapea Priit Värk, soojenduse teevad õpetaja Karin Kitt ja Paide linnameeskonna jalgpallurid

Kell 13 Räpina Puhke- ja virgutusala, avavad Räpina vallavanem Enel Liin ja Põlva Maakonna Spordiliidu juhatuse liige Kurmet Karsna, soojenduse teeb Räpina Ühisgümnaasiumi rahvatantsurühm Kolm Punkti

Kell 13 Pärnu Rannastaadion, avavad Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid ja Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, soojenduse teeb Pärnu Võrkpalliklubi esindusvõistkond

Kell 13.50 Tallinna Kadrioru staadion, avab Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa

Kell 14 Elva Lauluväljak, avab Teatejooksu eestvedaja Marek Pihlak, soojenduse teeb tantsuõpetaja Rigo Roos

Kell 14 Jõgeva Suur tn 5 - Suur tn 18a, avavad kehalise kasvatuse õpetajad Rainer Võsaste ja Viktor Nõmm

Kell 14 Keila Kooli staadion, avab spordinädala patroon Ott Kiivikas

Kell 14 Kuressaare staadion, avab Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk, soojenduse teeb võrkpallur Keith Puppart

Kell 14 Muhu Liiva asula, avavad Muhu vallavanem Raido Liitmäe ja Muhu volikogu esimees Ain Saaremäel

Kell 14 Otepää keskväljak, avab Otepää vallavanem Jaanus Barkala, soojenduse teevad Audentese noorsportlasted

Kell 14 Peetri kooli staadion, avavad spordinädala patroonid Sandra Raju ja Tiit Land

Kell 14 Rakvere Kastani puiestee, avab Rakvere linnapea Triin Varek, soojenduse teeb spordinädala patroon Kait Kall

Kell 14 Rapla Ühisgümnaasiumi staadioni juures, avab COOP nõukogu esimees Väino Sassi, soojenduse teeb endine kergejõustiklane Risto Ütsmüts

Kell 14 Tartu Tamme staadion, avab Mesikäpp, soojenduse teeb kergejõustiklane Kaur Kivistik

Kell 14 Tõrva Gümnaasiumi park, avab noorsportlane Romet Kivi

Kell 14 Valga linna park, avavad Valga vallavanem Ester Karuse ja abivallavanem Mati Kikkas

Kell 14 Viimsi staadion, avab Viimsi vallavanem Illar Lemetti, soojenduse viib läbi spordinädala patroon Inger

Kell 14 Viljandi Jakobsoni Kooli juures, avab Jakobsoni Kooli direktor Krista Andreson

Kell 15 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi staadion, avab Narva Linnavolikogu esimees Irina Janovitš, soojenduse teevad Narva Paemurru Spordikooli tüdrukud

Kell 15 Sillamäe Viru puiestee 26, avab Sillamäe gümnaasiumi direktor Arno Kaseniit

Kell 16 Võru Kesklinna park, avab Võru abilinnapea Sixten Sild