Lehis: suutsin jääda rahulikuks, see päästis mind väga palju

"Matšid olid tegelikult kõik rasked. Lõppseisud olid küll kindlad. Lõpp läks mul sobivaks, suutsin oma torked ära teha," kommenteeris Lehis ERR-ile.

"Vehklemise koha pealt ma nii väga rahul ei ole. Füüsilisega võib-olla rohkem. Suutsin end kokku võtta ja rahulikuks jääda. Püüdsin jääda rahulikuks, et ma ei hakkaks kiirustama ega vigu tegema. See oli see, mis mind täna väga palju päästis."

Lehis tuli Eesti meistriks kolmandat korda. "Täna oli võib-olla raskem kui on olnud eelnevalt. Iga matši algus oli raske mu jaoks. Distantsi leidmine, torke leidmine oli täna väga raske. Pidin ekstra keskenduma sellele, et saada torget. Läks õnneks."

Kirpu tunnistas, et tal oli ootamatuid probleeme krampidega. "Katrina on tugev tüdruk. Ükskord võidan mina, teinekord tema. Seekord ei tundnud end füüsiliselt väga hästi. Mul tulid krambid. Kohe nii tugevalt, et ma pole kunagi varem sellist asja tundnud," lausus Kirpu.

"Pean mõtlema, miks nii juhtus. See hoidis mind kinni mõnes mõtetes. Need asjad, mida sain tehtud, nendega olen väga rahul. Võtsin tahtejõu kokku ja suutsin torgata, aga lõppkokkuvõttes ma seda matši tehniliselt ei analüüsiks. Ma ei saanud maksimumi näidata."

"Küll aga olen päris rahul sellega, mida olen päeva jooksul näidanud," jätkas Kirpu. "Võttes arvesse seda, et märtsist ei ole võistlusi olnud, siis on päris okei. Ma ei ole tunnet unustanud, kõik on sees."