Aasta parimad vehklejad on Lehis ja Priinits

Veebruaris Hispaanias Barcelonas peetud epeevehklemise MK-etapil võitis Katrina Lehis esikoha ning septembris krooniti ta Eesti meistriks.

"Vehklemisaasta jäi väga lühikeseks. Märtsis lõpetasime välismaal ja tundub, et aasta hakkab varsti täis saama. Vehklemisauhindu oleks tahtnud rohkem saada," tunnistas Lehis intervjuus ERR-ile.

Tagasi MK-etapivõidule vaadates tunnistas Lehis, et mõtleb siiani võidule väga palju. "See oli minu jaoks üks väga suur päev. Ma olen väga palju mõelnud selle peale ja mõelnud selle peale, kuidas samasugust rahu ka edaspidi võistlustel säilitada. Olen ka selle peale mõelnud, et kui see karussell nüüd lahti läheb, siis seal on omajagu neid näljaseid. Väga põnev saab olema, ma väga ootan," ütles Lehis.

Mis aasta parimat naisvehklejat edasi ootab? "Praegu on kõik väga lahtine. Tuleb selle nimel tööd teha, et kui üks hetk see olukord ära lõppeb, siis saame tavapärasema eluga edasi minna. Tuleb trenni teha ja tegeleda vahepeal ka teiste asjadega, siis on vaimu lihtsam erksana hoida," rääkis Lehis. "Üritame nõrkuseid tugevamaks muuta ja tõsta taset. Intensiivsus on olnud palju kõrgem kui muidu. Kui muidu on võistlus võistluses kinni, siis seda intensiivsust nii palju olla ei saa."

Aasta parimad:

Kadetid

Naiste epee: Gabriela Truuse, treener Anatoli Jasnov

Meeste epee: Erik Tobias, treener Albert Tiido

Juuniorid

Naiste epee: Karoliine Loit, treener Meelis Loit

Meeste epee: Ilian Bobrov, treener Sergei Bobrov

Täiskasvanud

Naiste epee Katrina Lehis, treener Nikolai Novosjolov

Meeste epee Sten Priinits, treener Igor Tšikinjov