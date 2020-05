Kallistades kokkulepet eiranud ründaja: oleme jalgpallurid, mitte robotid

Bundesliga mängude jätkumise eel antud suunistes rõhutati, et mängusisene kontakt on lubatud täiel määral, kuid väravate tähistamiseks kallistamine kuulub sarnaselt mängueelsele kätlemisele ebavajalike harjumuste hulka. Hertha aga piiri ei pidanud, vahendab Soccernet.ee.

"Kui me räägime väravate tähistamisest, siis oleme võimalust mängida kaua oodanud," lausus Ibiševic mängujärgselt ajakirjanikele. "Värava löömise hetk on see, mille nimel ründajatena elame, seega oli keeruline emotsioone vaka all hoida. Vabandan, et seda ei suutnud, aga oleme kirglikud jalgpallurid, mitte robotid."

Karistust Hertha siiski kartma ei pea: Saksamaa profiliigasid haldav DFL teatas vahetult pärast lõpuvilet, et tähistamise eest mängijaid karistama ei hakata.

