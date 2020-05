Bayerni peatreener: ma ei tea, kas meeskond jaksab mängida 90 minutit

"Me kasutame seda väsinud mängijate väljavahetamiseks. See on suurepärane nendel nädalatel, kus on palju mänge. Ma olen selle võimalusega väga rahul," lausus ta reedel virtuaalsel pressikonverentsil.

Bayerni jaoks jätkub hooaeg pühapäeval, kui sõidetakse külla Berliini Unionile. "Me ei tea endiselt, kas tiim on võimeline mängima 90 minutit," tunnistas ta.

"Meil oli pühapäeval väga kõrge intensiivsusega treeningmäng. Aga selge on see, et me ei tea, kus omadega oleme. Peame sellega arvestama ja mitte kõhklema jääma."

Flicki sõnul sunnib pingutama ka asjaolu, et neid jälgib koroonaviiruse pandeemia järel kogu maailm. "Meid vaatab enam kui 200 riiki. Nii et meil on tohutu auditoorium. Tahame näidata tipptaset."

Bayern on 55 punktiga Bundesliga liider, järgevad Dortmundi Borussia 51 ja RB Leipzig 50 punktiga. Pühapäevane vastane Union asub 30 punktiga 11. kohal.