Brexit toob tagasi süsteemi, mis nurjas Zelinski ülemineku Inglismaale

Kui seni kehtis jalgpallurite Inglismaale siirdumisel Euroopa Liidu üks aluspõhimõte ehk tööjõu vaba liikumine, siis pärast Brexiti üleminekuperioodi lõppu (31. detsember 2020) enam mitte. Siis peavad Euroopa Liidu liikmesriikidest Inglismaale siirduvad jalgpallurid täitma tööloa saamiseks samad kriteeriumid, mis kehtivad praegu muule maailmale, vahendab Soccernet.ee.

Premier League soovis, et Brexiti järel säiliks status quo ehk praegune kord, aga teisipäeval avaldatud Inglismaa jalgpalliliidu iga-aastasest finantsaruandest ilmneb, et kõrgliiga oma tahtmist ei saa. Nimelt kavatsetakse kasutusele võtta punktisüsteem, kus jalgpallur peab koguma erinevates kategooriates piisava summa, et ületada nö kvalifikatsiooninorm, mis on tööloa eelduseks.

Punkte antakse koondisemängude arvu ja jalgpalluri kodumaa koha eest FIFA edetabelis. Samuti arvestatakse üleminekusummat ja lepingusse kirja pandud töötasu.

