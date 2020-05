Kõige rohkem on meil kolmanda taseme treenereid – 1070. Viienda taseme treenereid on näiteks 974 ja kõige kõrgema, kaheksanda taseme treenereid viis.

Keskmiselt lisandub aastas pea 300 uut kutsega treenerit. Et mõni treener on teinud eksami mitmel erialal, siis on kokku Eestis 3405 kehtivat treenerikutset.

58,5% treeneritest on mehed ja 41,5% naised ning spordiregistri andmetel on treenerite keskmine vanus tasapisi tõusnud. Hetkel tegutsevad meestreeneid on keskmiselt 41,9-aastased ja naistreenerid 38-aastased.

Kui vanus on tõusnud, siis töökohta mitte omavate treenerite arv on vähenenud. Kui kuus aastat tagasi ei olnud kolmkümmend kaheksa protsenti kutsega treeneritest seotud mitte ühegi spordiorganisatsiooniga, siis nüüd on see arv kahanenud 27,5% protsendi peale.

Spordialast kõrgharidust omab 28,4% Eesti kutsega treeneritest ja sooliselt siin suurt erinevust pole.

Seda, millistel aladel on Eestis enim kutsetunnistusega treenereid, saab vaadata spordiregistrist.