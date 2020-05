FIFA asepresident mängib mõttega suurest muutusest jalgpallikalendris

Euroopa tippliigad alustavad suve lõpus ja kulmineeruvad mais, kuid mitmed riigid alustavad ka kevadel ja lõpetavad sügisel. Suurematest riikidest talitavad nii näiteks USA ja Venemaa, kuid ka Eesti.

Intervjuus raadiojaamale Radio Sportiva ei välistanud Montagliani, et ka tippliigad lähevad sellele süsteemile üle. "Meil on see võimalus, kuna 2022. aasta Katari MM toimub novembris-detsembris ja see võiks olla idee," lausu ta.

Montagliani ise juhib CONCACAF-i ehk Põhja- ja Kesk-Ameerika ning Kariibi mere tsooni jalgpallielu. "Siin Ameerikas mängitakse hooaega kalendriaasta kaupa, võib-olla saab seda lahendust kasutada ka Euroopas ja Aafrikas; see on võimalus, mida arutada rahvuslikul ja kontinendi tasandil."

Hetkel oleks säärasest süsteemist abi ka koroonaviiruse pandeemia tõttu katkestatud Euroopa liigadele, sest näiteks Saksamaa, Inglismaa ja Itaalia loodavad oma liigadega lõpule jõuda, kuid uus hooaeg peaks algama juba suve lõpus.

Üleminek kalendriaasta süsteemile pole iseenesest uus, sest juba 2013. aastal kõneles sellest ka Müncheni Bayerni president Karl-Heinz Rummenigge, kes toona oli Euroopa klubide liidu (ECA) tegevjuht.

"Igal pool - Saksamaal, Prantsusmaal või Inglismaal - on suvi aasta parim periood. Ja just sel aastaajal me ei mängi," sõnas ta toona intervjuus väljaandele France Football.

"Sügaval talvel, kui on väga külm ja sajab lund, mängime me peaaegu kogu aeg nii mängijatele kui ka pealtvaatajatele ebasobilikes tingimustes. See pole loogiline."