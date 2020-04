MotoGP juuni- ja juulikuised etapid jäetakse samuti koroonaviiruse tõttu ära

Saksamaa GP pidi toimuma 21. juunil, Hollandi GP 28. juunil ja esmakordselt kalendrisse kuuluv Soome GP 12. juulil. Asseni ringrajal peetav Hollandi GP on seejuures olnud MM-sarjas alates 1949. aastast.

"Mul on kurb meel teada anda, et need kolm motoGP tuleb ära jätta," andis promootor Carmelo Ezpeleta teada, kes veel alles möödunud nädalal oli juulikuiste võistluste suhtes optimistlik.

Varasemalt on edasi lükatud Hispaania, Prantsusmaa ja Itaalia GP-d. Originaalkalendri järgi peaks järgmine võistlus aset leidma 9. augustil Tšehhis.