MotoGP hooaja kaks esimest etappi jäeti koroonaviiruse tõttu ära

MotoGP hooaeg pidi algama sellel nädalavahetusel Kataris, aga koroonaviiruse kartuses otsustasid korraldajad selle ära jätta. Kuus sarjas osalevat sõitjat on itaallased, samuti on viirusest räsitud riik koduks mitmele võistkonnale.

"Itaalia mängib MotoGP sarja jaoks eluliselt tähtsat rolli - nii rajal kui sealt eemal - ja seetõttu on vastu võetud otsus etapp ära jätta," teatasid korraldajad. Moto2 ja Moto3 etapp leiab Kataris siiski aset, sest tiimid on seal juba kohal.

Hooaja teise etapina pidi võistlus 22. märtsil toimuma Tais, aga korraldajad otsustasid sellegi ära jätta. Nüüd algab MotoGP hooaeg alles aprilli esimesel nädalavahetusel USA-s.

"Pärast talviseid treeninguid olime valmis hooaega alustama, nii füüsiliselt kui psühholoogiliselt," vahendab BBC seitsmekordse maailmameistri Valentino Rossi sõnu. "Pärast Kataris toimunud testimist tahtsin väga hooaega alustada. Katari GP ärajätmine on valus uudis, sest me ei tea, kui kaua läheb esimese stardini aega. Loodame, et kõik paraneb lähinädalatel."