Kõik Eesti jalgpalli meistriliiga klubide mängijad annavad koroonaproovi

Eesti jalgpalli meistriliigas on klubide mängijatele ja personalile tehtud praeguseks üle kahesaja koroonatesti. Kõik tulemused on olnud negatiivsed, meistriliiga jätkudes tuleb testida kõik esindusmeeskondade treeningutel osalevad mängijad.

Koduse jalgpalli meistriliiga seni ainsaks jäänud voor mängiti seitse nädalat tagasi. Nüüd ollakse jätkamise ootuses, esialgu sooviga, et saaks alustada treeningutega. Hetkel tehakse klubide mängijatele COVID-19-teste.

"Valdav osa mängijaid ja personali on juba testid läbinud. Meile on jõudnud üle 200 testitulemuse ja kõik need on negatiivsed olnud. Sealhulgas mõned klubid on lisaks otsesele personalile - treeneritele ja meditsiinipersonalile - testinud ka staadionitöötajaid ja kontoripoolt omal initsiatiivil veel lisaks," selgitas Eesti Jalgpalli Liidu avalike ja koostöösuhete juht Mihkel Uiboleht.

Aga igal juhul lähtutakse sellest, et kõik mängijad peavad koroonatesti tegema ja kokku ollakse valmis umbes kolmesaja testi tegemiseks.

"Kõik mängijad, kes tahavad esindusmeeskonna treeningutel osaleda, peavad saama testitud. Selles mõttes on ta n-ö ilma valimita test, et tingimus, et sa saaksid protsessis osaleda, on see, et sa oled testitud," lisas Uiboleht.

"Ühel hetkel, kui peaks olema võimalik võistlustega jätkata, siis loomulikult ka kohtunikud, kes hakkavad mängijatega otseselt kokku puutunma, peavad kõik saama testitud."

Jalgpalliliidu kriisikomisjon lähtub otsuste tegemisel terviseameti otsustest. Koondise arst Kaspar Rõivassepp on klubide jaoks meditsiiniküsimustes nõuandja rollis. Koroonaviiruse kordusteste juba varem testi teinud mängijad uuesti tegema ei pea.