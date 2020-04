Triatlonivõistlus Tallinn Ironman lükati edasi

Eesti suurim triatlonivõistlus Tallinna Ironman on korraldajate otsusega edasi lükatud. Võistluse uueks toimumiskuupäevaks on määratud 5. september.

"Meie kui korraldajate jaoks on kõige olulisem tagada meie sportlaste, pealtvaatajate ja vabatahtlike turvalisus ning heaolu," teatasid korraldajad reedel. "Lähtuvalt Tallinna linnalt saadud juhistest seoses COVID-19 pandeemiaga, anname teada, et algselt 1. augustil 2020 toimuma pidanud triatlonivõistlus IRONMAN Tallinn on edasi lükatud 5. septembrile 2020."

"Ajad on keerulised ja iga päev toob uusi sõnumeid. Mõistame, et ülaltoodud põhjustest kantud võistluse edasilükkamisteade võib olla pettumust valmistav. Siiski on meil heameel kinnitada uus võistluspäev."

"Praeguseks peaks kõik registreerunud sportlased olema saanud meili edasilükkamist puudutavate üksikasjade kohta. Kui teil on lisaküsimusi või te pole eelpool mainitud meili saanud, võtke ühendust meiliaadressil."

Mullusel Tallinna Ironmani võistlusel osales ligi 1500 triatlonisõpra.