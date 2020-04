Pevkur: usun, et viis Eesti meistriliiga klubi jätkavad kindlasti

Eesti võrkpalliliidu president Hanno Pevkur loodab, et riigilt tulev toetus aitab kõigil meeste meistriliigaklubilel sügisel tegevust jätkata.

"Ma usun, et viis Eesti meistriliigaklubi jätkavad kindlasti tegevust. Vähemalt selline soov on olemas, kuigi kõik lisavad, et eks aeg annab aru," lausus Pevkur Võrkpall24.ee vahendusel.

"Küsimus on aga selles, millise komplekteeritavusega nad jätkavad. Kui mängijad näevad, et varasemaga sarnast sissetulekut võrkpallimänguga ei tule, siis võivad osad neist mängimise lõpetada."

Kõige keerulisemas olukorras on alaliidu juhi sõnul saarlased, keda osad kaasmaalased süüdistavad siiani koroonaviiruse Eestisse toomises. "Nende olukord on keeruline, aga Hannes [klubi mänedžer Hannes Sepp – toim.] ütles, et nad sooviksid võimaluse korral jätkata."

