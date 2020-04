Seimi jaoks väga oodatud EM lükkub taas edasi

Tõstmise EM oli algselt planeeritud 4.-12. aprillile, kuid koroonaviiruse pandeemia tõttu lükkusid need kõigepealt 13.-21. juunile ja nüüd on selgunud, et ka siis ei saa võistlusi pidada.

Uudisega tuli lagedale Venemaa tõstmisliidu juht Maksim Agapitov, kes on ühtlasi ka rahvusvahelise tõstmisliidu juhatuse liige. Ta ütles agentuurile TASS, et juhatus otsustab uued kuupäevad selle nädala jooksul ja tema isiklikult pooldab oktoobrit.

"Kõik mõistavad, et praeguses situatsioonis on kõik riigid kinni ja võimatu on kõiki kokku saada," lisas Agapitov. "Samuti on lukus Moskva linn ja iseenesest mõista on olukorra muutumine lähemas tulevikus ebatõenäoline."

Euroopa meistrivõistlused on väga tähtis jõuproov Eesti parima tõstja Mart Seimi jaoks, kes asub heitlusse Tokyo olümpiamängude üliraskekaalu pileti nimel.