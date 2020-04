Müncheni Bayern palkas peatreeneri veel kolmeks aastaks

"Bayern on Hansi Flicki tööga väga rahul," sõnas Bayerni tegevjuht Karl-Heinz Rummenigge klubi pressiteate vahendusel.

"Meeskond on tema käe all väga hästi edasi läinud ja mängib atraktiivset jalgpalli, mis kajastub ka tulemustes. Me oleme ainus klubi, kes jätkab veel kolmes sarjas."

Bayern oli hooaja katkestamise hetkel Saksamaa kõrgliiga liider, kohalikel karikavõistlustel oldi jõutud poolfinaali ja Meistrite liigas 16 tugevama hulka.

55-aastane Flick asus Bayerni peatreeneri kohuseid täitma novembris, kui klubi otsustas loobuda senise juhendaja Niko Kovaci teenetest. Detsembris sõlmiti temaga leping aasta lõpuni ja nüüd siis pikendati seda veel kolme võrra.

Oma varasema treenerikarjääri kõige tuntum periood jääb Flickil aastatesse 2006-2014, kui ta oli Saksamaa koondise peatreeneri Joachim Löwi tiimis abitreener. Koostöö kulmineerus 2014. aastal MM-tiitliga.