CEV langetas otsuse: Saaremaale makstakse välja 10 000-eurone preemia

Euroopa võrkpalliföderatsioon (CEV) otsustas 2. aprillil, et erinevate eurosarjade auhinnafondist makstakse 2,6 miljonit eurot juba praegu klubidele, kes selle raha senipeetud mängudega välja on teeninud.

Kuigi CEV pole eurosarjade jätkamise osas veel lõplikku otsust teinud, peeti koroonaviiruse pandeemiast tulenevat majanduslikku kahju klubidele piisavalt suureks, et alustada auhinnarahade väljamaksmisega juba nüüd, vahendab Võrkpall24.ee.

Ühtlasi tähendab see uudis, et Saaremaast saab esimene Eesti võrkpalliklubi, kes on eurosarjas preemiat teeninud. Saarlastele makstakse CEV Challenge Cupis veerandfinaali jõudmise eest 10 000 eurot.

"Loodame siiralt, et selle raha kiire ja õigeaegne kasutamine aitab panustada meie klubide pingutustesse, mida nad ootamatu kriisiga toimetulemiseks peavad tegema," kommenteeris CEV-i president Aleksandar Boricic. "Jälgime ka praegu pandeemia kulgu Euroopas ja kogu maailmas enne 2020. aasta eurohooaja osas edasiste otsuste langetamist."

Loe pikemalt portaalist Võrkpall24.ee.