Ilma koroonakriisita toimunuks Tallinnas taas Euroopa suurim noorte maadlusturniir

Euroopa suurim noorte maadlusturniir Tallinn Open on viimastel aastatel näidanud, et edukalt läbi viidud rahvusvahelised noortespordi võistlused on Eesti majadusele igati kasulikud. Kui maailmas ei möllaks koroonaviirus, siis oleks just neil päevil võistelnud Tallinnas tuhanded maadlusnoored.

Euroopa suurim noorte maadlusturniir Tallinn Open elavdab märtsis, kui välisturistide arv Eestis on õhuke, nii siinset spordi - kui majanduselu.

Mullu osales turniiril üle 2200 noore 29 riigist koos oma taustajõudude ja vanemate armeega ning konjunktuuriinstituudi majandusmõjude analüüs näitas, et turniir turgutas riigi majandust kuuekohalise arvuga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinn Open peakorraldaja Vello Leithami sõnul näitas majandusanalüüs, et miljon eurot tulu tuli tuli Eestisse, millest 132 000 oli käibemaksu.



"Me anname hea põhjuse, miks noortesporti võiks Eestis julgemalt toetada," ütleb 100 000 eurose eelarvega Tallinn Openi peakorraldaja, Eesti maadlusliidu juhatuse liige Vello Leitham.

"Meie sorti üritus rahastab ise ja raha jääb üle, et toetada näiteks teatreid ja filmide tegemist ja raamatute väljaandmist jne. Teate, kui oleks 100 sellist üritust, siis oleks 100 miljonit eurot Eesti majandusse," lausus Leitham.

Kui poleks koroonaviirust, siis toimuks järjekordne Tallinn Open maadluses just neil päevil. Registreerimislehel oli 2700 osalejat 34 riigist ja tuhandele öeldi ka ära. Korraldajad loodavad, et riik jätab neile alles juba eraldatud 65 000 eurose toetuse, millega lappida tehtud kulutusi ja valmistada ette juba järgmise aasta turniiri.

"Saku Suurhall on see kõige suurim kulu, mis meil on üleval, mis me ise oleme ära maksnud, aga kusagil ma oletan 100 000 eurot on makstud majutuse eest siin Tallinnas, mida inimesed ootavad raha tagasi," ütles Leitham veel.

Kui majutuseks tehtud ettemakseid paljud tagasi ei saa, siis osavõtutasud kannavad korraldajad sportlastele tagasi. 14 matil toimuva võimsa maadlusturniiri mudeli ehitas Kanadas sündinud ja varem laias ilmas naftainsenerina töötanud viielapse isa Vello Leitham ülesse kogemustele, mis saadud ookeani tagant.



"Mina tulen Põhja-Ameerikast, olen seal üles kasvanud. Omal ajal sai ka veidi maadeldud ja ikka suurtel areenidel, kus oli 10-15 ja enam matti maas ja võtsin eksisteeriva mudeli - mõtte ja tõin ta Eestisse," ütles Leitham.

Tänavusi medaleid, mida laos üle saja kilo, korraldajad üles sulatama ei hakka vaid kleebivad neile peale uue aastaarvu, et 25. märtsil 2021 neid koroonaaja erimedalitena välja jagada.