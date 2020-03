Jalgpalliklubi Madridi Reali endine president suri koroonaviirusesse

BBC info kohaselt viidi 76-aastane Sanz mõned päevad tagasi haiglasse koroonaviiruse tõttu.

Sanz tegutses klubi presidendina aastatel 1995-2000.

"Mu isa suri äsja. Ta ei olnud sellist lõppu ära teeninud, mitte sel moel," kirjutas suhtlusvõrgustikus Twitter poeg Lorenzo Sanz noorem.

"Ta oli üks paremaid, vapramaid ja töökamaid inimesi, keda ma olen kohanud. Tema kireks olid perekond ja Madridi Real," jätkas poeg.

"Tema surm teeb meid veelgi kurvemaks nendel rasketel aegadel. Avaldan kaastunnet tema perekonnale ja sõpradele. Puhka rahus," kirjutas sotsiaalmeedias Madridi Reali ja Hispaania rahvusmeeskonna kapten Sergio Ramos.

Hispaanias on koroonaviirusesse surnud 1326 ja nakatunud 24 926 inimest. Haigusest on paranenud 2125 inimest. Hispaania on koroonaviirusesse haigestunute ja surnute arvult maailmas kolmandal kohal Hiina ja Itaalia järel.