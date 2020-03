Vaikla: võit on suur asi, sest meie eesmärk on pääseda Euroopasse

"See on väga suur võit meile. Me kaotasime laupäeval, aga võitsime täna. See on kõige suurem asi, sest proovime saada Euroopasse - see on meie eesmärk," ütles Narva Transi mängija Andreas Vaikla intervjuus ERR-ile. "Karikamäng on raske. Olime 0:1 taga, aga võtsime tagasi ja võitsime."

Narva Trans kaotas laupäevases Premium liiga kohtumises Nõmme Kaljule 0:1.

Nõmme Kalju väravavaht Marko Meerits kommenteeris mängu nii: "Kui värav on, siis on alati midagi teha, aga head löögid olid ja raske oli midagi teha. Päris palju võitlust oli täna. Oligi nii, et kes ära lööb, see võidab, väga tasavägine mäng oli. Publikul oli kindlasti huvitav vaadata. Iga sportlane teeb tulemuse pärast seda asja ja loomulikult oli see mäng väga oluline. Pettumus on väga suur."

Pühapäeval kohtub Nõmme Kalju Tallinna FC Floraga, kas nüüd tuleb hakata selle mängu peale mõtlema? "Just, elu läheb edasi ja liiga läheb edasi. Pühapäeval peab valmis olema.