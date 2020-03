Selevko nurjunud vabakavast: ma ei saanud emotsionaalselt hakkama

Lühikava järel neljandal kohal olnud Aleksander Selevko kukkus vabakaval neljakordset tulupi üritades ja tegi veel mitu eksimust, kuna oli liialt närvis, sest sõitis esmakordselt tiitlivõistlusel kuumas grupis ja ei uskunud enne kodust MM-i, et võib olla nii suures mängus. Vabakava 13. tulemus kukutas ta lõpuks üheksandaks.

"Ma ei saanud emotsionaalselt hakkama. Mulle tundub, et ma ei töötanud just peaga lõpuni. Püüan tööd teha, et see ei korduks enam maailmameistrivõistlustel," ütles Selevko.

Selevko sõitis välja Eesti meesjuunioride kõigi aegade parima tulemuse ja ühtlasi tähendas esikümnesse jõudmine, et järgmisel aastal saab Eesti välja panna kaks meest.

"Vabakavas ei saanud ta lihtsalt närvidega hakkama, sest tahtis kohta hoida," rääkis Selevko treener Irina Kononova. "Esimene pool kavast möödus halvasti, kava teisel poolel juba natukene sai närvipingest üle."

Lühikava järel tõusis teiselt kohalt juunioride maailmameistriks vabakavas kaks neljakordset hüpet sooritanud 16-aastane Andrei Mosaljov Venemaalt.

"Muidugi olen rahul. Esitus polnud ideaalne, sest saab paremini, kuid emotsioonid on kõrged ja olen väga rahul," ütles värske maailmameister Mosaljov.

Laupäevases üliatraktiivses neidude üksiksõidus viis kahe kava juunioride maailmarekordi 227,30 punktini ja sai ülivõimsa võidu Kamilla Valijeva Venemaalt. 13-aastane Eteri Tudberize järjekordne supertalent hüppas vabakavas esmalt kerge veaga neljase tulupi, et seetõttu planeeritud kaskaadi teha ei õnnestunud, siis sooritas järgnevalt ülikindlalt neljakordse tulupi kaskaadis kahese tulupiga.

"Treeningutel on erinevad läbisõidud ja tean, et kui kohe otsa tulupi ei tee, siis teen seda järgmisel hüppel. Kõik on juba nii automaatne, et isegi ei mõtle, mida on vaja teha," ütles Kamilla Valijeva.

Jäätantsus ületati täna kaks korda juunioride vabatantsu ja kahe kava summas senist maailmarekordit ning kolmandalt kohalt tõusid vabatantsu võiduga uuteks maailmameistriteks USA-d esindavad 17-aastane Avonley Nguen ja 18-aastane Vadim Kolesnik. Treener Igor Špilbandi paar edestas 0,99 punktiga Maria Kazakova ja Georgi Revijat, kes võitsid Gruusiale läbi aegade esimese medali juunioride maailmameistrivõistlustel. Pronksiga pidid leppima rütmitantsu võitnud, kuid laupäeval kolmandaks jäänud Jelizaveta Šanajeva ja Devid Narižnõi Venemaalt.

Pühapäeval kell 15 näitab ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekandes suurele uispeole punkti panevat galat, kus esinevad kõik medalivõitjad ja Eesti koondislased.