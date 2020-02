Euroliiga tiitlikaitsja kaotas viimase sekundi viskest

Tasavägiselt kulgenud kohtumises läks külalismeeskond Brandon Daviese vabavisete järel kaheksa sekundit enne lõpusireeni kolme punktiga juhtima, aga Mike James tabas kiire kaugviske ning viigistas seisu. Viimasel rünnakul toimetas Barcelona palli Nikola Mirotici kätte, kes tõi tabava kahesega Hispaania klubile võidu.

.@NikolaMirotic33 WINS it for @FCBbasket to take them to the Playoffs!



Amazing drama.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/itHm273ObV