Naiste koondis valmistub valikmängudeks tugevate maavõistlustega

Nimekirjas on kuus välisklubides pallivat mängijat, kui esmakordselt sel aastal liituvad koondisega Lisette Tammik, Vlada Kubassova (mõlemad Napoli CF), Inna Zlidnis (Ferencvarosi Torna Club), Pille Raadik ja Signy Aarna (mõlemad Aland United). Lisaks kuulub koosseisu väravavaht Karina Kork (HJK). Koosseisust leiab ka kaks potentsiaalset debütanti.

Naiste koondise jaoks on tegemist ettevalmistavate mängudega EM-valikturniiriks, mis jätkub aprillis, kui esmalt kohtutakse 10. aprillil võõrsil Sloveeniaga ja seejärel minnakse 14. aprillil vastamisi Hollandiga.

"Viimased rahvusvahelised kohtumised, kus saime kasutada kõiki välisklubides olevaid mängijaid, jäävad möödunud aasta novembrikuusse kui olime vastamisi Valgevenega. Seetõttu on hea meel, et meil on nüüd kaheksa päeva, et ühiselt töötada. Kaks tugevat kohtumist annavad hea ülevaate, millises seisus on mängijad individuaalselt ja, kuidas me võistkondlikult valmis oleme," sõnas Jarmo Matikainen.

Koondis koguneb esmaspäeval, 2. märtsil A. Le Coq Arenal ning Walesi poole asutakse teele 3. märtsil. Wales – Eesti maavõistlus toimub reedel, 6. märtsil Eesti aja järgi kell 21 Wrexham FC staadionil. Fääri saared võõrustavad Eestit 9. märtsil Torshavnis Torsvölluri staadionil Eesti aja järgi kell 19.

Eesti kohtus viimati Walesiga 2013. aastal, kui Haapsalu staadionil peetud kohtumine lõppes külaliste 3:2 võiduga. Toonases mängus lõi Eesti poolt kaks väravat Signy Aarna. Kahel korral mindi Walesiga vastamisi ka 2006. aastal, kui esimene mäng lõppes 0:0 viigiga ning teises mängus said vastased 7:0 võidu. Fääri saartega on kohtutud kahel korral, kui 2007. aastal tuli Eestil tunnistada 1:2 kaotust ning 2016. aastal mängiti välja 2:2 viik.

FIFA edetabelis asub Wales 34. positsioonil, Fääri saared paiknevad 85. tabelireal ning Eesti hoiab 94. kohta.

Koondise koosseis mängudeks Walesi ja Fääri saartega:

Väravavahid

Getriin Strigin (07.07.1996) – Tallinna FC Flora 24/0

Karina Kork (23.02.1995) – HJK (FIN) 7/0

Anastasija Zabello (01.02.2001) – Tallinna FC Flora 1/0

Kaitsjad

Inna Zlidnis (18.04.1990) – Ferencvárosi TC (HUN) 82/0

Pille Raadik (12.02.1987) – Åland United (FIN) 79/0

Ketlin Saar (02.05.1997) – Pärnu JK 32/1*

Berle Brant (26.09.1989) – Pärnu JK 21/0*

Siret Räämet (31.12.1999) – Tallinna FC Flora 15/0

Ariina Mürkhain (22.06.1999) – Tallinna FC Flora 11/0

Kristiina Tullus (12.09.1998) – Tallinna FC Flora 2/0

Rahel Repkin (17.06.1998) – Tartu JK Tammeka 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Katrin Loo (02.01.1991) – Tallinna FC Flora 108/20

Kaire Palmaru (11.08.1984) – Saku Sporting 107/10

Kethy Õunpuu (04.12.1987) – Tallinna FC Flora 103/3

Signy Aarna (04.10.1990) – Åland United (FIN) 87/26

Kristina Bannikova (15.06.1991) – Pärnu JK 67/4*

Vlada Kubassova (23.08.1995) – Napoli CF (ITA) 42/5

Lisette Tammik (14.10.1998) – Napoli CF (ITA) 36/2

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora (laenul Suure-Jaani Unitedist) 18/0

Maarja Saulep (09.05.1991) – Tallinna FC Flora 7/1

Renate-Ly Mehevets (02.03.1999) – Tartu JK Tammeka 3/0

Tuuli Tasa (12.11.2002) – Tartu JK Tammeka 3/0

Evelyn Šilina (05.04.2001) – Pärnu JK (laenul KSK Štrommist) 0/0*

Peatreener: Jarmo Matikainen

Abitreener: Kaidi Jekimova

Väravavahtide treener: Siim-Sten Palm

Füsioterapeudid: Daria Narõškina, Liisa Veerla

Füüsilise ettevalmistuse treener: Andrei Veis

Arst: Liis Ott

Videoanalüütik: Egon Rinaldo

Mänedžer: Raili Ellermaa