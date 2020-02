Austraalias sündinud surfar tahab Pariisi OM-il Eestit esindada

Eelmisel aastal võttis Walsh­ ühendust Eesti Olümpiakomiteega (EOK) ning avaldas soovi Pariisi mängudel surfis Eestit esindada, kirjutab Postimees. Eesti pass on tal olemas, sest tema vanavanemad, kes pagesid Teise maailmasõja ajal Austraaliasse, on pärit Maarjamaalt.

"Ma pole tahtnud väga võistlustel osaleda, olen rohkem vabastiili surfar. Aga plaanin nüüd võistlema hakata, et võita Eestile olümpiamängudelt kuldmedal," ütles iga päev surfav Walsh.

"Me ei saa tema taset enne hinnata, kui ta pole rahvusvahelistel võistlustel osalenud. Senimaani on ta lihtsalt mees, kellel on Eesti pass," ütles EOK spordidirektor Martti Raju.