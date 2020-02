Tunjov pääses Ronaldo juubelimängus Juventuse vastu väljakule

Juventuse viis 39. minutil juhtima Cristiano Ronaldo, kellele oli laupäevane profikarjääri 1000. mänguks. 60. minutil viis Aaron Ramsey Juventuse kahe väravaga ette, üheksa minutit hiljem vähendas kodumeeskonna kaotusseisu penalti realiseerinud Andrea Petagna. Juventuse 2:1 võiduga kohtumine ka lõppes.

Tunjov vahetati väljakule 80. minutil, tegemist on tema esimese mänguga uue peatreeneri Luigi di Biagio käe all. Itaalia kõrgliigadebüüdi tegi eestlane 15. detsembril AS Roma vastu.

Tunjovi koduklubi jätkab Serie A punase laternana, 25 mänguga on kogutud 15 punkti. Tabeliliidril Juventusel on 60 punkti, mängu vähem pidanud Rooma Laziol on 56 silma.