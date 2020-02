Tunjovile Serie A debüüdi andnud treener vallandati

Itaalia kõrgliigas viimasel ehk 20. kohal paiknev SPAL vabastas ametist peatreeneri Leonardo Semplici, kelle juhendamisel tegi 18-aastane Eesti jalgpallur Georgi Tunjov detsembris debüüdi Serie A-s ja mängis jaanuaris karikamängu AC Milani vastu.

2014. aastast SPALi juhendanud klubi tugevuselt kolmandast liigast kõrgseltskonda tüürinud Semplici vallandamise põhjused on ilmsed – 23 mänguga on meeskond teeninud kõigest 15 punkti, liigakoha päästmiseks vajalik 17. koht on kaheksa punkti kaugusel, vahendab Soccernet.ee.

SPAL andis kohe ka teada, et Semplici asendajaks on 2013-2019 Itaalia U21 koondist juhendanud 48-aastane Luigi di Biagio, keda kogenumad jalgpallisõbrad mäletavad kui töökat poolkaitsjat.

Täna hommikul esimest korda SPAL-i treeningut juhendanud Di Biagio mängijakarjääri üks tähtsamaid episoode pärineb 1998. aasta MM-i veerandfinaali penaltiseeriast, kus ta oli Itaalia viies lööja, aga eksis, mille tõttu edenes hilisem maailmameister Prantsusmaa poolfinaali.

SPAL naasis 49-aastase pausi järel kõrgliigasse hooajaks 2017-18, kui saadi 17. koht. Mullu lõpetati Serie A 13. positsioonil.

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.